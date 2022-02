11/02/2022 KL. 07:45

»Folk tror, at det er det rene skydetelt, men det er jo ikke tilfældet«

Hvert år sættes over en million fugle ud i den danske natur alene med det formål, at de skal skydes på en jagt. Det er dyreetisk uforsvarligt, mener bl.a. formanden for Dyreetisk Råd, Bengt Holst. Formanden for foreningen Danske Herregaardsjægere forsvarer traditionen og mener, at fasanerne har en fair chance for at overleve. Vi tog med på jagt på Brahesborg Gods.