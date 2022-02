Dyrlæger på barrikaderne i frustration over medicinregler

- Problemet er, at vi skal følge produktresuméet for veterinære lægemidler til punkt og prikke. I praksis er det tit, man afviger fra dem. For eksempel er det ikke sikkert, at en hund har brug for smertestillende medicin i ti dage. Måske er fem dage nok.

- For produktionsdyr som kvæg og svin har vi fundet ud af, at de kan behandles med meget mindre antibiotika, end indlægssedlerne beskriver. Men nu skal vi følge dem, og så er vi nødt til at køre fuld behandling længere og i nogle tilfælde sætte dosis op, siger Karina Hou Larsen.