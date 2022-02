Politiet beder om privat videoovervågning i søgen efter 22-årig

Søndag morgen forsvandt 22-årige Mia Skadhauge Stevn efter en bytur i Aalborg.

Videoovervågning viser, at hun klokken 06.09 steg ind i en mørk bil ved Netto-forretningen på Vesterbro.

Nordjyllands Politi mener, at der kan være tale om en pirattaxa og frygter at den 22-årige kvinde har været udsat for en forbrydelse.