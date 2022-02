Regeringen er åben over for at inddrage private aktører, når det gælder om at få puklen af operationer efter covid-19 væk, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Det oplyser han på et pressemøde mandag, hvor han præsenterer en pukkel på 100.000 operationer, der har hobet sig op under covid-19-pandemien. - Selvfølgelig kan det private spille en rolle. Vi har brug for alt mandskab. Det er sådan set mandskab, vi skal bruge.

- Det er helt uideologisk dette her. Det handler om, at nogle mennesker skal have en operation. Vi er klar til at få alle gode kræfter i spil, siger Magnus Heunicke. Regeringen er tidligere blevet skudt i skoene, at den vil strække sig endog meget langt for ikke at bruge private aktører. Eksempelvis da behandlingsgarantien blev ophævet i vinter. Men det afviser Magnus Heunicke altså blankt. - Vi har kun én interesse. Det er, at patienterne får de operationer, de har ventet på, og som det nu er nødvendigt, at de får.

- De skal have det tilbudt, samtidig med at vi sikrer, at det ikke fortrænger alt andet i sundhedsvæsenet, siger ministeren.

Magnus Heunicke vil i denne uge mødes med regionerne, der står for sundhedsvæsnet, for at udarbejde en plan for, hvordan puklen fjernes. På pressemødet siger han, at regeringen også er klar til at løfte regningen for at fjerne puklen. - Hvordan det præcist skal gøres, er noget, vi skal drøfte, siger han. Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, ser frem til, at der kommer en plan: - 100.000 patienter venter på behandling. Men status er ikke nok. - I har magten og ansvaret for at komme med initiativer, der kommer de ventende danskere til undsætning. Venstre ser frem til jeres udspil, skriver han på Twitter.

- Jeg synes, at det var mærkeligt at give en status uden at komme med nogle initiativer, siger han. Han mener, at det er på høje tid at få set ikke kun på puklen hos sygehusene, men også på en ændring i strukturen for hele sundhedsvæsnet af hensyn til netop belastningen på sygehusene. - Regeringen har jo hængt for meget i bremsen i forhold til at gøre sundhedsvæsnet robust, siger han. - Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at havde man fået slået stregerne anderledes og gjort sygehusvæsnet mere robust og fået flyttet nogle flere opgaver ud i almen praksis, kommuner og speciallægepraksis, så havde vi ikke i samme omfang oplevet overbelastning på sygehusene.

/ritzau/