Det er helt urimeligt, at det skal koste flere hundrede kroner at passere Storebæltsbroen, når regningen for at bygge broen allerede er mere end betalt, mener ejeren af Hanstholm Camping, der vil tvinge Folketinget til at tage sagen op.

Derfor kommer Bent Thodsen, der ejer den vestjyske campingplads, nu med et borgerforslag, som Folketinget vil blive tvunget til at tage stilling til, hvis flere end 50.000 danskere støtter forslaget.