De 34.849 smittetilfælde er fundet blandt 120.393 PCR-prøver. Det er den test, hvor man podes i svælget. Det betyder, at knapt 29 procent af prøverne har været positive.

Antallet af indlagte patienter dækker både over patienter, der er indlagt på grund af corona og med corona.

En årsag kan være, at folk ikke udvikler symptomer og derfor ikke får foretaget en PCR-prøve.

SSI har vurderet, at det i de seneste måneder kun er op mod halvdelen af alle smittetilfælde, der bliver registreret i PCR-prøverne.

Det hører med, at antallet af nye smittetilfælde kan være endnu højere, end dem der er fundet i PCR-prøverne.

Det betyder, at det ikke er alle patienter, der er indlagt som følge af corona.

Et eksempel kunne være, at en patient er indlagt med et brækket ben og derudover er smittet med corona.

Der er desuden registreret yderligere 28 coronarelaterede dødsfald, så det samlede antal coronarelaterede dødsfald under epidemien nu er 3.909.

For coronadødsfald gælder samme forbehold som ved coronaindlagte. Corona er ikke nødvendigvis årsag til, at en person er død.