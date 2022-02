Efteråret er højsæson for ekstremt tidlige fødsler

Et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at der er 25 procent flere ekstremt tidlige fødsler om efteråret sammenlignet med om vinteren, hvor der er færrest.

Børnene er mere skrøbelige, har en lavere fødselsvægt og kræver ifølge foreningens hjemmeside som regel intensiv pleje over to til tre måneder.

- Vi håber, at vores forskning kan være med til give en bedre forståelse af, hvorfor nogle kvinder føder ekstremt tidligt i graviditeten, og på sigt forhindre at det sker, siger han.

Det nye er, at årstiden også kan have en betydning.

Lægerne er de senere år blevet bedre til at behandle for tidligt fødte børn. Chancen for, at de kan leve et normalt liv uden mén, er større end nogensinde før.

Studiet er baseret på data fra i alt 1,1 millioner graviditeter i perioden fra januar 1997 til december 2016.

I løbet af perioden var der 2009 ekstremt tidlige fødsler. Det svarer til 0,18 procent af alle graviditeter i studiet.

Resultatet af studiet er netop blevet offentliggjort i det medicinske tidsskrift Jama Network Open.