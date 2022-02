Efter næsten to år med Facebook-gruppen Spørg en læge om coronavirus, hvor over 200 læger har besvaret omkring 40.000 spørgsmål fra over 64.000 medlemmer, har lægerne bag siden besluttet sig for at stoppe.

Gruppen blev oprettet 15. marts 2020 af 15 læger, der følte et behov for at hjælpe med at formidle den viden, som myndighederne delte.