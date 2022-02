- Hjerteligt tillykke med fødselsdagen til hendes kongelige højhed kronprinsesse Mary, som i dag fylder 50 år. En fantastisk repræsentant for det danske kongehus, skriver De Konservatives formand, Søren Pape, i et opslag på Instagram.

- Tak for engagement, den oprigtige nysgerrighed og vigtige indsats både i Danmark og ude i verden, skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Jeg har haft æren af at møde kronprinsessen flere gange, og hver gang er jeg blevet blæst bagover over det engagement og den hjertevarme, som hun besidder.

»Pligten ligger naturligt for mig«

Statsminister Mette Frederiksen (S) deler på sin facebookprofil et billede af Mary med teksten:

Oprindeligt skulle der have været afholdt et gallataffel på Rosenborg Slot den 4. februar. Det valgte kronprinsesse Mary at aflyse på grund af coronasituationen.