Kronprinsesse Mary hilste på fremmødte danskere på sin fødselsdag

Flere danskere var lørdag mødt op på Amalienborg Slotsplads i håbet om at få et glimt af den kongelige fødselar, kronprinsesse Mary, som fylder 50 år.

Og kronprinsessen kom da også ud på slotspladsen med tre af sine børn og vinkede til de fremmødte ved middagstid.

Oprindeligt skulle der have været afholdt et gallataffel på Rosenborg Slot den 4. februar, men det valgte kronprinsesse Mary at aflyse på grund af coronasituationen.