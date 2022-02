Det rammer dog afgangseleverne hårdest. Derfor er det nødvendigt hurtigst muligt at se på, hvordan årets afgangsprøver skal afvikles, siger Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks Lærerforening.

Det er en god idé, at skoler får mulighed for at droppe erstatningstimer for aflyst undervisning på grund af sygefravær.

Derudover ser han gerne en lignende model for årets afgangsprøver som sidste år. Her var det blandt andet muligt for eleverne at ophøje årskarakteren til eksamenskarakter.

- Det, der er allermest brug for lige nu, er ro. Man skal tage hånd om de unge mennesker, som skal afslutte deres ti år lange skolegang, men som er nervøse for, om de har lært nok og kan klare sig til sommerens eksamener, siger han.

Også formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal foreslår en model, der lægger sig op af sidste års.

- Vores holdning er, at man kigger på sidste år, hvor eleverne havde forskellige valg. Blandt andet det her med at beholde årskarakteren, så det ikke gør så meget, hvis man går til eksamen og får en dårligere karakter.

- Og da man evaluerede modellen, var det til alles store tilfredshed, siger han.

Ifølge Claus Hjortdal er der gang i diskussioner om, hvordan årets afgangsprøver i grundskolen skal afvikles.

Fredag meddelte Børne- og Undervisningsministeriet, at skoler i dette skoleår skal have mulighed for at undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning på grund af sygefravær. Det kræver dog en lovændring.