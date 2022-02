De mange besøg i 2021 sker, på trods af at samfundet ellers i store perioder var lukket ned på grund af coronapandemien. Men det kan også lige netop være derfor, at flere har haft behov for at få behandling, siger formand i Dansk Kiropraktor Forening Michael Christensen til Jyllands-Posten.

»Kombinationen af at sportsklubber og fitnesscentre var lukket i månedsvis, og at man heller ikke kom ud af døren for at gå på arbejde, men bare sad derhjemme, betød, at problemerne kom stille og roligt,« siger han.

Det er ikke selve det at sidde hjemme, der var problemet, men at den rytme, de fleste har i hverdagen, blev brudt, mener Michael Christensen.

»De små ting, som at gå fra et mødelokale til et andet, blev for rigtig mange erstattet af at trykke på en knap på skærmen, og det var ikke længere nødvendigt at bevæge sig fra a til b. Det gør ikke noget godt for kroppen ikke at få bevæget sig i løbet af dagen, også selv om det bare er små ting,« siger han.