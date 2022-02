Kommunerne vest for København er gennem de seneste mange måneder blevet nævnt som dem, der for alvor bar coronasmitten frem.

Mens langt størstedelen af kommunerne i Jylland og på Fyn på Jyllands-Postens smittekort er farvet sorte, gælder det kun for fire kommuner på Sjælland. Den sorte farve indikerer de kommuner, der har et incidenstal over 5.000.

Blandt andet har Ishøj Kommune, der for bare få uger siden havde et incidenstal på over 6.000, nu et incidenstal på 3.654 over de seneste syv dage.