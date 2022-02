Regeringen har besluttet, at alle landets hurtigtestcentre skal lukkes senest 6. marts, da covid-19 ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

- I over et år har regioner, de private udbydere og de mange tusinde podere arbejdet hårdt for at løfte en vigtig samfundsopgave, og vi skylder en stor tak til dem for deres ekstraordinære indsats, lyder det fra direktør i styrelsen, Lisbet Zilmer-Johns.