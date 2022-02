Det er anden dag i streg, at der er et fald i smittetallet, som meget vel kan have toppet, lyder vurderingen fra professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitet Henrik Nielsen.

- Der er ikke den store forskel fra dag til dag i øjeblikket. 40.000 er stadig høje tal, men der er grund til at tro, at stigningen er ophørt. Det virker, som om smittetallet har været så højt, som det kunne blive, siger han.

Det er det højeste antal under epidemien, men det er dog langtfra alle, der er indlagt på grund af coronasmitte. Af dem er lidt over hver fjerde - 272 - indlagt i psykiatrien.

- Det er nok et udtryk for, at hovedstaden har haft det hårdest i januar og er nået det punkt, hvor smitten begynder at aftage. Der er stadig vækst i Vestdanmark, som nu har det højeste incidenstal, siger han.

13 af dem er så syge, at de har brug for hjælp fra en respirator til at trække vejret.

Trods rekord i antal indlagte mener Henrik Nielsen ikke, at der er grund til bekymring.

- Det er fortsat et beskedent antal af patienter, som indlægges med svær sygdom på intensivafdelingen.

- Der er lidt flere i dag på intensiv, men 13 i respirator i hele Danmark med den her sygdom er relativt lavt, siger han.

Der er sket 17 nye dødsfald. Et dødsfald tæller med i statistikken, hvis man afgår ved døden inden for 30 dage efter at være testet positive for corona. Det betyder, at corona ikke nødvendigvis er hovedårsag til dødsfaldet.