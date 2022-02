Den politiske aftale om afgiftsrabat til plug-in hybridbiler vakler.

Det står klart, efter at De Radikale fredag eftermiddag reagerer skarpt på, at den netop afgåede skatteminister Morten Bødskov angiveligt har holdt oplysninger tilbage om en dansk undersøgelse fra Vejdirektoratet, bestilt hos Cowi, der på baggrund af 1.307 danske biler viser, at plug-in hybrider ikke lever op til krav om at udlede under 50 gram CO 2 pr. kilometer.