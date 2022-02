Trine Bramsen svarede igen med at sende chefen for Forsvarets Ejendomsstyrelse hjem og udpege et rejsehold, som skulle kulegrave svindlen.

Rigsrevisionen kritiserede i december 2019 Forsvarets Ejendomsstyrelse for bl. a. at opgive urigtige oplysninger, og at dokumentationen for indkøb var mangelfuld, misvisende eller ikkeeksisterende.

Styrelseschef

I januar 2021 omtalte hun forsvarschefen som en styrelseschef og Forsvaret som en styrelse, hvilket medførte stor kritik fra forsvarets rækker. Blandt andet sagde hun til specialmediet Olfi, der skriver om forsvaret:

»Når man er forsvarschef i Danmark, er man styrelseschef. Det er helt sammenligneligt med, når man er styrelsesdirektør alle mulige andre steder.«

Hun endte også i en konflikt, da hun insisterede på at være med til nyhedsbureauet Ritzaus interview med en ny forsvarschef, hvor hun ifølge Ritzau gik undervejs i vrede, men kom tog tilbage.

Kritik fra Nato

Da Nato i oktober 2020 kritiserede, at Danmark haltede bagud med bidrag til Natos fælles styrkemål, svarede Trine Bramsen, at »det var ren politik fra Natos side«.

Da forsvarschef Flemming Lentfer i december 2020 tiltrådte, benævnte Trine Bramsen ham ”styrelseschef” og stillede også op til de tiltrædelsesinterviews, som pressen havde anmodet om. Tidligere forsvarschefer og forsvarets fagforeninger kritiserede ministeren, som de mente underkendte forsvarschefen og ikke forstod, hvilken betydning det har for militæret.

Afghanistan og Ærø

Forsvarsministeren har fået kritik for, at man ikke forudså sammenbruddet i Afghanistan, og at der ikke var evakueringsplaner klar for at trække danskere ud. Mens krisen eskalerede i august 2021, tog hun først til koncert i Odense og siden til Ærø, hvor hun ud over at deltage i en socialdemokratisk valgkampagne blev sejlet dertil af marinehjemmeværnet.

”Esbern Snare” og piraterne

Udsendelsen af ”Esbern Snare” i efteråret 2021 til at bekæmpe pirateri i Guineabugten kritiseres for at være dårligt forberedt, fordi Danmark ikke på forhånd er indgået i alliancer med andre lande, og fordi der ikke er aftaler med de afrikanske kyststater om at tage imod de formodede pirater, som tages til fange. De danske soldater har været i ildkamp og tog fire formodede pirater til fange. De tre er løsladt, den fjerde sidder varetægtsfængslet i København. Fire dræbte befinder sig angiveligt fortsat i skibets kølerum.