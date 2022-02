FE-chefen med kulørt krigshistorisk bog under armen: Sagen forbliver hemmelig

»Alt det lys vi ikke ser.«

Med den anmelderroste bog under armen trådte FE-chef Lars Findsen fredag morgen ind i retssal 39 i Københavns Byret. Her skal en dommer for anden gang tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at holde Findsen bag tremmer.

»Der er tungtvejende hensyn, der gør, at den her sag skal behandles for lukkede døre. Det gælder uanset om forsvarer og sigtede som sidste gang synes, det ville være en god idé, at sigtelserne kommer frem