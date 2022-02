SSI: Omikronvariant udgør snart 100 pct. af smittetilfælde

SSI skriver, at vækstraten for BA.2 er markant højere end for BA.1, som var den dominerende omikronvariant indtil uge 2 i det nye år.

BA.2-varianten blev dominerende i uge 2 og udgjorde 69 procent af smittede i uge 3.

BA.2 er hele 30 procent mere smitsom, lyder vurderingen.

Studiet viser desuden, at der med BA.2 er 38 procent større chance for at smitte et andet husstandsmedlem inden for den første uge.