To kommuner, Naturfredningsforeningen og en række husejere kritiserer plan om at placere op mod 45 vindmøller i Køge Bugt.

Problemstillingen lyder velkendt: Vi har ikke noget imod vindmøller - de skal bare ligge et andet sted. Men det efterhånden kendte dilemma er lige nu virkelighed i Køge Bugt, hvor Københavns Kommunes energiselskab (Hofor) i bestræbelserne på at blive CO2-neutral har planer om at anlægge en havvindmøllepark bestående af 26-45 vindmøller i en højde af op til 220 meter. Havvindmølleparken kaldet Aflandshage skal placeres i et område syd for Amager med henholdsvis 8 km til Stevns Klint og 20 km til Greve kyst.

Begge disse kommuner har allerede protesteret imod projektet. »Vi har fuld forståelse for, at alle ønsker mere vindenergi, men vi kan ikke bakke op om en havvindmøllepark så tæt på en kyst og en strand, som er meget vigtig for borgerne i Greve Kommune,« siger Hans-Jørgen Kirstein, formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Greve Kommune (Nye Borgerlige) på kommunens hjemmeside. Byrådet i Greve peger på, at der er planer om både den enorme kunstige ø Lynetteholmen, flere vindmøller og flere andre projekter i Øresund, og det kan betyde noget for havmiljøet og badeforholdene i Køge Bugt.

»Vi vil ganske enkelt ikke acceptere at bugt og strand bliver forurenet, fordi der er store planer om anlæg i Øresund. Derfor vil vi nødig have en havvindmøllepark, og hvis vi ikke kan undgå det, skal miljøet som minimum sikres med et stenrev,« siger udvalgsformanden. Borgmesteren i Stevns Kommune Henning Urban Dam (S) er helt på linje i sin kritik, idet han mener, at havvindmølleparken er udtryk for en »helt skæv opfattelse af, hvad Køge Bugt skal bruges til«. Han mener, at hovedstaden bare sender de ting til Køge Bugt, man ikke selv vil have. Og han mener, at de høje møller vil ødelægge oplevelsen af Stevns Klint, der er optaget på Unesco’s verdensarvliste. »De bliver meget, meget synlige og vil derfor forstyrre oplevelsen af verdensarven og af klinten både fra den ene og den anden side. Det er et problem,« siger Henning Urban Dam til TV 2.dk.

Stevns Klint blev i 2014 optaget på Unescos liste over verdens naturarv.. Foto: Janus Engel

Danmarks Naturfredningsforening mener også, at havvindmølleparken er placeret helt forkert. Placeringen vil ifølge DN’s lokalformand i Stevns, Michael Løvendal Kruse, nemlig kollidere med et af de største fugletræk i verden, hvor fugle fra Sverige hvert efterår trækker sydpå.

Fra Hofors side erkender man ifølge TV2, at møllerne vil kunne ses især fra Stevns. Men ud over de visuelle gener mener man ikke, at der er de store problemer, lyder det fra selskabets vind- og energihandelschef Jesper Pedersen, der i øvrigt gentager et tilbud om dialog med borgmesteren i Stevns. Høringsperioden for miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Havvindmøllepark løber til den 20. februar. I sidste ende bliver det Energistyrelsen, der skal tage stilling til projektet. Hvis myndighederne på baggrund af Miljøkonsekvensrapporten og høringen vurderer, at der kan bygges vindmøller, forventer Hofor, at møllerne kan stilles op, så de kan producere grøn strøm fra 2025.