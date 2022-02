Litauisk tigger taber principel højesteretssag til den danske stat

Mandens advokat, forsvarsadvokaten Eddie Omar Rosenberg Khawaja, havde forinden sagt, at sagen handler om, hvorvidt lovgivningen om tiggeri er imod retten til privatliv, men retten mener ikke, at det strider imod Menneskerettighedskonventionen.

Højesteret vurderer, at på grund af adgangen til offentlig hjælp for personer i nød, som opholder sig i landet, er det usikkert, i hvor høj grad tiggeri i Danmark er beskyttet af Menneskerettighedskonventionen. Derudover er det berettiget at gribe ind i retten til privatliv, hvis det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt for at opretholde ro og andres sikkerhed.

Papkrus kostede 60 dages fængsel

Sagen startede, da den litauiske mand i januar 2020 tiggede ved indgangen til Københavns Hovedbanegård. Efter at han i fem minutter havde holdt et papkrus ud mod forbipasserende og raslet med det, blev han anholdt.