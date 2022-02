Det var lovligt, da sundhedspersonale på et dansk hospital gav et medlem af Jehovas Vidner en blodtransfusion direkte mod hans vilje. Nu reagerer trossamfundet på dommen.

Højesteret har netop fastslået, at det ikke var i strid med retten til selvbestemmelse, da en bevidstløs mandlig patient - der var medlem af trossamfundet Jehovas Vidner - i 2014 fik foretaget en blodtransfusion mod sin vilje. Sundhedspersonalet på hospitalet valgte at gennemføre en blodtransfusion, selvom de i følge dommen var fuldt bekendt med, at patienten på grund af sine religiøse overbevisning »under ingen omstændigheder ønskede at modtage blod - uanset om det var nødvendigt for at bevare hans liv.« Sundhedspersonalet vurderede, at blodtransfusionen var påkrævet for at sikre patientens overlevelse.

Det er et brug på menneskerettighederne, lyder det nu fra Jehovas Vidners afdelingskontor i Skandinavien. »Vi betragter afgørelsen som en klar overtrædelse af de grundlæggende rettigheder som er sikret i artikel 8 og 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Denne afgørelse lægger blot endnu mere smerte til afdødes enke og families sorg over at have mistet deres ægtemand og far,« skriver organisationen presseafdeling til Jyllands-Posten. Organisationen henviser til, at det er en dom, der afviger fra domme på tilsvarende sager i andre lande.

»Som andre domstole rundt om i verden har anerkendt, ønsker Jehovas Vidner at modtage den bedst mulige lægebehandling, og domstolene har respekteret, at Jehovas Vidner ikke ønsker donorblod via blodtransfusion, og de risici der er forbundet med det,« skriver organisationen. Jehovas Vidner skriver, at afdødes familie nu vil læse Højesterets afgørelse nøje og vurdere, hvilke juridiske muligheder de har. Med dommen omgør Højesteret Landsrettens tidligere dom, hvor den siden afdøde patient og dens enke og familie fik medhold. Sagen går helt tilbage til 2014, hvor det mandlige Jehovas Vidne-medlem endte på et hospital efter en faldulykke på Ærø. Manden var bevidstløs, da han ankom til hospitalet. Sundhedspersonalet på stedet vurderer, at en blodtransfusion var påkrævet for at sikre hans overlevelse - og her ligger sagens kerne.

Det er nemlig - i følge mandens religion - strengt forbudt at modtage blod, og i situationen bar manden sågar en underskrevet, skriftlig erklæring i sin lomme, hvor det fremgik, at han ikke ønskede blodtransfusion. I følge dommen var sundhedspersonalet fuldt bekendt med, at »patienten under ingen omstændigheder ønskede at modtage blod, uanset om det var nødvendigt for at bevare hans liv.« Sundhedspersonalet valgte dog at gennemføre blodtransfusionen alligevel. I første instans lød dommen fra Landsretten, at det var ulovlig frihedsberøvelse af patientens selvbestemmelsesret. Den dom har Højesteret nu omgjort.