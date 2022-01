Patientforening: For tidligt at fjerne mundbind ved lægen

- Vi har en bekymring for en lille gruppe meget sårbare gigtpatienter og andre patienter, der simpelthen ikke kan udvikle antistoffer. De har brug for en fortsat beskyttelse.

Hun så gerne, at der fortsat havde været et lovkrav om mundbind i sundhedsvæsenet, så længe smittetallene fortsat er høje.

Fra Sundhedsstyrelsen lyder det, at særligt personer i øget risiko skal være opmærksom på anbefalingerne til at forebygge smitte.

- Det er særligt vigtigt, at personer i øget risiko holder afstand til folk, som de ikke kender, og at de generelt undgår steder, hvor der er mylder og trængsel, siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Ud over anbefalingen om, at personale fortsat bruger mundbind, lyder det fra styrelsen, at besøgende og pårørende i sundheds- og ældresektoren anbefales at ”tænke over deres adfærd”.

Det kan eksempelvis være ved at tage mundbind på, lyder det.