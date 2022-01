Efter et langt tilløb og med måneders forsinkelse har regeringen fremlagt sin udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Men fra både højre og venstre side i folketingssalen kritiseres regeringen for, at Danmark slet ikke har diplomatiske muskler til at løfte de mange planer om klimadiplomati, tryghedsdiplomati, migrationsdiplomati, værdidiplomati og økonomisk diplomati, som er hovedpunkterne i strategien.