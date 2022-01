Man skal tilbage til 4. november for at finde et tilsvarende antal.

Ifølge Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, er sygehusene mindre pressede, end tidligere under pandemien.

- Det ser ud til at holde stik, at der ikke kommer pres på intensivafdelingerne, siger hun.

Men høje smittetal udfordrer alligevel, mener hun.

- Når der er næsten 950 indlagte med covid-19, så er det trods alt mange patienter, hvor der skal gøres noget særligt for at undgå smittespredning, siger hun.

Hun peger også på, at de høje smittetal har en indflydelse på sundhedspersonales sygefravær.

Flere fagfolk har givet udtryk for, at det lave antal patienter med covid-19 på intensiv er udtryk for, at omikronvarianten er mindre sygdomsfremkaldende end tidligere varianter.