Hovedstaden genåbner for coronatest søndag eftermiddag

Testcenter Danmark oplyser det samme til DR og opfordrer borgere til ikke at møde op, lige så snart teststederne åbner. For så bliver køerne for lange.

Det er muligt igen at blive testet for coronavirus via en PCR-test i Region Hovedstaden fra klokken 15 søndag.

Også i Region Midtjylland har stormen medført lukninger af teststeder. Regionen har oplyst, at testcentrene åbner, i takt med at stormen lægger sig.

Her lød forventningen, at man ville åbne igen klokken 15. Og det er altså stadig planen søndag formiddag, hvor den kraftige blæst fra stormen så småt begynder at aftage.

I Region Nordjylland har en lang række teststeder også holdt lukket på grund af stormen. Langt de fleste er åbnet igen i løbet af søndag morgen og formiddag.

Beslutningen om at lukke teststeder er taget af sikkerhedsmæssige hensyn.

Mange teststeder holder til i store telte opstillet til formålet.

Og selv om de er sat grundigt op, er det altså vurderet, at det ikke har været helt sikkert for medarbejdere og borgere at være der under stormen, hvor vindstød på orkanstyrke har ramt dele af landet.

PCR-test vurderes som de mest sikre til at opdage coronavirus. De tages via svælget. De mere usikre lyntest tages via næsepodning.

Danmark er ved at skalere ned for kapaciteten for begge typer test, fordi bekymringen over coronavirus er aftaget, i takt med at den mindre farlige omikronvariant er blevet dominerende.