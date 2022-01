Derfor glæder det også formanden for Danmarks Indsamling, Mulle Juul Korsholm, at danskerne har bidraget generøst.

- Jeg er ovenud lykkelig. Det er jo et fuldkomment fænomenalt beløb og faktisk det tredjehøjeste i Danmarks Indsamlings historie, siger hun.

- Alle her i Esbjerg er lykkelige og glade og stolte over, at danskerne endnu en gang har vist deres store hjerter.

Det er første gang nogensinde, at Danmarks Indsamling har samlet ind under det samme tema to år i træk. Der er al god grund til at gentage temaet, mener Mulle Juul Korsholm.