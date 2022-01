Ældre og sårbare evakueret: Får aftensmad og en seng at sove i

- Det har vi gjort for at skabe tryghed, så de ældre får den omsorg og pleje, de har brug for.

Aftensmad, et glas rødvin og en seng at sove i.

Tilbuddet gælder udsatte borgere, der bor på steder, hvor de er udsat for oversvømmelser i kølvandet på stormen Malik.

Lørdag ved 17-tiden har 13 borgere ifølge borgmesteren takket ja.

Flere end 80 personer har fået tilbuddet, og Tina Tving Stauning forventer, at flere vil sige ja tak i løbet af aftenen og natten.

Evakueringen er sket til et omsorgscenter, der stiller forplejning og senge til rådighed.

- Det er sårbare ældre, der eksempelvis har brug for en hjemmesygeplejerske. Det er ikke sjovt at sidde i et hus, hvor vandet står ind, hvis man har brug for, at der kommer nogen og tilser én, siger borgmesteren.