Borgmester advarer borgere: Hold jer væk fra byens dige

- Kommunen kommer med en meget klar og ekstrem vigtig opfordring, i forhold til at man ikke skal være på diget under stormen, skriver han på Facebook.

Nu opfordrer borgmester Steffen Jensen (S) borgerne til at holde sig væk fra selv samme dige, fordi det kan svække de forstærkninger, man har lavet forud for stormen Malik.

Tilbage i 2013 brød stormen Bodil diget ved Frederiksværk, der skal være med til at holde forhøjede vandstande i skak.

- Man kan have lyst til at se den imponerede storm, men med “dige-turisme” risikerer man, at diget bliver svagere og kan dermed blive brudt - det kan potentielt skabe store oversvømmelser, så undgå alt færdsel på vores dige, lyder det.

Også Kasper Morthorst, der er leder af Natur og Vej i Halsnæs Kommune, kommer med samme opfordring.

- Under stormen bliver diget vandmættet, og hvis der kommer tryk på, ved at folk står på det, så risikerer vi, at der kommer brud på diget, siger han til TV 2 Lorry.