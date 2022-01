Enhedslisten om kritik af masseovervågning: Der er ugler i mosen

»Det er en meget alvorlig sag.«

Sådan lyder det fra regeringens støtteparti Enhedslisten, efter at to eksperter i lørdagens udgave af Jyllands-Posten vurderede, at der i Danmark foregår masseovervågning i strid med menneskerettighederne.

Eksperternes vurdering kommer på baggrund af to nyligt afsagte domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.