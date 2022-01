En række færgeafgange er aflyst på grund af det kraftige blæsevejr, som stormen, der ventes at ramme Danmark lørdag eftermiddag, vil føre med sig.

Læsøfærgen har aflyst afgange fra Læsø og Frederikshavn lørdag eftermiddag og søndag morgen.

Senere afgange søndag kan også blive aflyst.

Color Line har aflyst alle deres afgange lørdag mellem Hirtshals og Kristiansand i Norge samt mellem Hirtshals og Larvik i Norge.

- Vi aflyser på grund af vores vejrprognoser. Det kommer simpelthen til at blæse for meget, siger Henrik Renneberg, der er administrerende direktør for Color Line Danmark, ifølge B.T.

Molslinjen har også aflyst flere afgange på Samsølinjen mellem Kolby Kås på Samsø og Kalundborg på Sjælland.