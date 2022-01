DSB ændrer køreplan i hele landet inden storm rammer Danmark

Som følge af den storm, der rammer Danmark i weekenden, har DSB ændret køreplanen for en række togstrækninger i hele landet.

Skal man eksempelvis frem og tilbage mellem Aalborg Lufthavn og Aarhus er det vigtigt at være opmærksom på, at lyntogene på strækningen ikke stopper mellem de to destinationer.

Regionaltogene mellem Aarhus, Fredericia og Esbjerg kører heller ikke. I stedet kan man benytte sig af InterCity-togene.