Beboere i Jyllinge sikrer deres huse mod stormen Malik

Efter voldsomme oversvømmelser i 2013 står digelag i Jyllinge og Tangbjerg nu for at sikre husene i området.

Danmarks Meteorologiske Institut regner med, at vandstanden i Roskilde Fjord og Isefjord vil stige op til 1,9 meter over normal vandstand, når stormen Malik ventes at ramme landet natten til søndag. Men op mod 40 lokale beboere vil fra lørdag aften prøve at sikre, at husene omkring Jyllinge ved Roskilde forbliver tørre.

En af dem er Kim Boddum, der til daglig er rådgiver for kloak og afløb og er med i den frivillige gruppe Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag. - Driften af den her kystsikring bliver foretaget af lokale borgere. Det er vores eget ansvar, at det kommer til at fungere og køre, når vi har en høj vandsituation, siger han. Han og de andre frivillige er ved at få klargjort det materiel, der ikke kan stå permanent fremme. Det inkluderer blandt andet mandskabsvogn, materialecontainer og generatorer, der skal sikre strøm, hvis transformerstationen sætter ud.

- Vi sikrer på forkant, at alle vores små pumper bag ved diget fungerer. De skal tage lidt understrømning og vand, der løber over diget. Og så bliver det kontrolleret, at alle ventiler virker, som de skal, siger han. Digelaget begynder at pumpe vand væk, når vandstanden stiger 0,7 meter. Først lukker fire metalporte - sluseporte - og derefter pumpes vandet tilbage ud i fjorden. - Og så skal man egentlig sidde og holde øje med det. Der har vi nogle borgere, der bruger deres fritid på at holde øje med det i nogle vagter af seks timer ad gangen. - Så kører det døgnet rundt, fra vi begynder at lukke portene, og indtil vandstanden i fjorden er faldet til under en meter igen. Så kan portene igen få lov at glide op.

Ved stormen Bodil i 2013 steg vandstanden 2,6 meter ved Jyllinge. Her blev cirka 225 husstande ramt af oversvømmelser, siger Kim Boddum. Og han gik heller ikke selv fri. Der var 20 centimeter vand i hele huset, selv om han bor over en kilometer fra fjorden. Det tog dengang otte måneder at renovere alt det, der blev ødelagt, fortæller han. Kim Boddum er fortrøstningsfuld, når det kommer til stormen Malik. Kystsikringen ved Jyllinge kan nemlig klare op til 2,4 meter vandstigning. Og han tror, at det nok skal virke, selv om der skulle komme en stor storm.

/ritzau/