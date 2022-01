Siden omikrons indtog er over en million blevet smittet

Siden omikronvarianten gjorde sit indtog i Danmark 28. november sidste år, er 1,16 millioner personer blevet testet positive for coronavirus.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det betyder samtidig, at de seneste to måneders positive prøver udgør mere end 70 procent af alle smittetilfælde, der er registreret i Danmark under hele coronaepidemien, der strækker sig tilbage til februar 2020.