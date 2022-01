Kommission skal se på råd til minoritetskvinders frihed

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er det afgørende, at samfundet bakker op om kvinders ret til at leve frit.

- Regeringen har allerede gennemført lovgivning om social kontrol, og vi har mere på vej. Men vi er langt fra i mål, og derfor har vi brug for konkrete anbefalinger fra kommissionen, siger han i meddelelsen.

I spidsen for kommissionen, der får navnet ”Kommissionen for den glemte kvindekamp” er Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S). Hun glæder sig meget til at begynde arbejdet.