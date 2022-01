De positive prøver er fundet blandt 233.419 PCR-test. 21,86 procent af prøverne var positive for coronavirus. Det tal kaldes positivprocenten.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Dagens smittetal er det højeste under epidemien i Danmark.

Der er torsdag indlagt 955 patienter, som er testet positive for coronavirus. Det er 17 flere end onsdag.

Til sammenligning var incidensen for hele landet i uge tre på 4572.

Det er blandt de 12-15-årige, at smitten er højest. I uge tre var den helt oppe op 11.194 smittede per 100.000 indbyggere i aldersgruppen.

- Sygehusene er klar til det. Vi er ikke hårdt belastet af indlagte med omikron. Og vi tænker også, at man ikke bliver svært syg af at blive indlagt med omikron.

- Vi har selvfølgelig en del, som er indlagt med alt muligt andet, og som har omikron og skal isoleres. Og så har vi selvfølgelig også personale (der er syge red.). Og det er jo det, der presser os lidt.

Han fortæller, at der er mange sygemeldinger, og at det resulterer i mange ekstravagter og enkelte udækkede vagter. Man er dog i stand til at opretholde en normal drift på alle de akutte funktioner.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede onsdag ved et pressemøde planer om at fjerne næsten alle restriktioner fra den 1. februar. Og det vil få smitten til stige, vurderer Kasper Karmark Iversen.