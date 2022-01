Et omfattende nedbrud hos TDC betyder, at det torsdag middag ikke er muligt at ringe til smitteopsporingen.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Det er heller ikke muligt at ringe hverken til eller fra hele styrelsen.

TDC bekræfter, at der i øjeblikket er et nedbrud på mobiltjenester torsdag.