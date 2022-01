»Vi er blevet enige om, at det var den rigtige vej at gå for begge parter,« fastslår bestyrelsesformanden og afkræfter samtidig, at der er tale om en fyring af Peter Sand.

Henrik Tvarnø ønsker ikke at komme nærmere, hvorfor Peter Sand nu fratræder som direktør.

»Vi er blevet enige om, at han fratræder efter gensidig aftale. Det er en intern drøftelse, og den kommenterer jeg ikke,« siger han og uddyber og direktørens ansvar for de svigtende besøgstal:

»Vi har naturligvis ansvar for, hvad vi har gjort for at få besøgende, og det ansvar ligger hos os allesammen.«