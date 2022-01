46.747 smittetilfælde: Antal indlagte stiger med 20

- Epidemien går stadig rundt i samfundet. Men jeg bider især mærke i, at antallet af intensivpatienter og antallet af dødsfald holder sig stabile.

- Faktisk falder antallet af intensivpatienter, siger Lone Simonsen, der er professor og leder af pandemiforskningscentret på Roskilde Universitet.

Hun mener, at det nu er et godt tidspunkt at gentænke den måde, vi opfatter coronavirus på.

- Nu er det en sygdom, der ikke giver den alvorlige sygdom, som vi havde før omikron og vaccinerne.

- Vi må se det hele igennem. Både den måde, vi overvåget på, og vi skal opføre os lidt over for den, som vi opfører os på over for influenza, siger hun.

Der er onsdag 40 personer med coronavirus, der er så syge, at de er indlagt på en intensivafdeling, heraf får 25 hjælp af en respirator til at trække vejret.