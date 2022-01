Næbhval i Kolding har ligget stille længe - er formentlig død

Også Jørn Chemnitz, der er naturvejleder ved naturskolen i Kolding, siger til mediet, at han vurderer, at hvalen er død.

Den har onsdag formiddag ligget stille i over 20 minutter med åndehullet over vand.

Nordlig døgling lever først og fremmest i Nordatlanten og hører således ikke hjemme i danske farvande.

Det er uvist, hvorfor den har fundet vej til danske breddegrader. Det forklarede museumsinspektør Charlotte Bie Thøstesen ved Fiskeri- og Søfartsmuseet tirsdag.

- Det kan have meget med tilfældigheder at gøre, at den har forvildet sig hertil. Det kan også være, at den er syg og svækket og har lagt sig til at dø, sagde hun.

Museumsinspektøren var mest af den opfattelse, at hvalen formentlig er døende. Og det tyder meget altså på, at den nu er.

En voksen døgling kan blive op til ti meter lang og veje op til syv ton.

Ifølge Dansk Pattedyratlas er døgling to gange registreret i indre danske farvande.