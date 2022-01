Forsker om tilbagetrækning: Mali vil vise hvem der bestemmer

Mali har bedt Danmark om at hjemtage specialstyrker, der er indsat for at bekæmpe terrorisme.

Mali forsøger at sætte foden ned ved at bede Danmark om at trække sine omkring 90 specialstyrker hjem øjeblikkeligt, selv om de netop er blevet indsat i det skrøbelige vestafrikanske land. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Signe Marie Cold-Ravnkilde om situationen i Mali, hvor dele af det vestlige samfund er til stede for blandt andet at bekæmpe terrorisme.

- Såfremt juntaen mener det, hvilket meget tyder på, er det et forsøg på at vise omverdenen, Frankrig og befolkningen, at det er dem, der bestemmer. - Det skal ses i forbindelse med sanktionerne og den ekstremt store folkelige modstand mod Vesten, som vi også ser udspille sig i gaderne nu, siger hun. Danmark støtter internationale sanktioner mod Mali og har udtalt sig kritisk om udsigten til, at russiske lejesoldater i form af Wagner-gruppen bliver indsat i et land, hvor situationen i forvejen er skrøbelig og ekstremt farlig.

En dobbelt kupmager sidder på magten i det meget fattige land, hvor der har været indsat soldater fra vestlige lande i årevis. Styret har afvist at holde frie valg i februar, hvilket ventes at føre til sanktioner. - Det er sanktionerne og de hårde udtalelser om samarbejdet med den russiske Wagner-gruppe. Der er også russiske interesser i baggrunden, som kan sætte skub i befolkningens modvilje mod Vesten, ikke mindst mod Frankrig, men de eksisterer i forvejen, siger seniorforskeren. Danske soldater er indsat for at bekæmpe terrorisme, uddanne styrets styrker og for at stabilisere landet, så der ikke udløses migrationsstrømme mod Europa. Adjunkt ved institut for strategi og krigsstudier på Forsvarsakademiet Troels Burchall Henningsen udtaler til DR, at Danmark lader til at være havnet i et politisk spil.

Ved at lægge sig ud med et mindre land som Danmark, der netop har indsat soldater, er det mindre risikabelt, end hvis man var gået imod den tidligere kolonimagt Frankrig. Signe Marie Cold-Ravnkilde kalder det et risikofyldt spil, hvis det passer. - Ved at komme med denne kritik af Danmark risikerer de at lægge sig ud med de andre lande i koalitionen. - Man skal se det i lyset af sanktionerne og de massive knaster, der er i forholdet mellem Frankrig og juntaen. Både omkring de valg, som ikke er afholdt, og i spørgsmålet om Malis samarbejde med Wagner-gruppen, siger hun. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har fremhævet, at tilstedeværelsen er aftalt med Mali. Det er uvist, hvad der nu skal ske i det diplomatiske spil.

/ritzau/