Historielærer om fokus på Holocaust: Man sparker åben dør ind

- Umiddelbart tænker jeg, at man sparker en åben dør ind. Holocaust er et emne, som de færreste lærere, der underviser i historie og samfundsfag, kommer udenom.

De fleste historielærere gør allerede meget ud af at undervise eleverne om Holocaust - den nazistiske masseudryddelse af jøder under Anden Verdenskrig.

Regeringen har på et pressemøde tirsdag morgen bebudet en handlingsplan mod antisemitisme.

I den forbindelse vil man gøre undervisning i Holocaust til en obligatorisk og urokkelig del af undervisningen i historie.

Rent teknisk vil regeringen ændre i folkeskolens historiekanon og gøre undervisningen i Holocaust til en af i alt 29 begivenheder, som eleverne skal undervises i.

I forvejen er Jødeaktionen et af punkterne. Jødeaktionen er en betegnelse for, at den tyske besættelsesmagt mellem 1. og 2. oktober i 1943 iværksatte en operation for at pågribe alle jøder i Danmark.