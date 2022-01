En måned senere end forventet er 3,5 millioner revaccineret

På et pressemøde 13. december sidste år, hvor sundhedsmyndighederne oplyste, at det tredje stik til personer over 40 år blev fremrykket, fortalte direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm om myndighedernes mål for tilslutning.

- Der var rigtig mange i målgruppen, som fik deres vaccination hen over sommeren. Det er den meget store gruppe, der udgør knap 1,5 millioner mennesker, som vi har fremrykket.

- Vores mål - og vi håber på stor tilslutning - er, at alle de personer er vaccineret inden nytår. Så det er samlet 3,5 millioner personer, som revaccineres inden nytår, sagde han.