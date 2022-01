Hvert fjerde plejehjem var ramt af corona i sidste uge

Der blev registreret smitte på 259 plejehjem, hvilket svarer til cirka hvert fjerde af landets plejehjem.

Smittestigning er kommet, sideløbende med at der i samfundet generelt registreres rekordhøj smitte.

Tirsdag viste smittetal for det seneste døgn, at der var registeret yderligere 46.590 tilfælde. Det er under 300 tilfælde mindre end rekorden på et døgn, der blev sat i sidste uge.

Selv om der registreres rekordmange smittetilfælde på plejehjemmene, er der ikke lige så mange coronadødsfald som sidste vinter.