Kontakttallet er tirsdag beregnet til 1,2. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på det sociale medie Twitter.

Ministeren skriver, at smitten er høj, men at vurderingen er, at epidemien vil toppe i nær fremtid.

- Vi har godt styr på indlæggelsestal, hvilket skyldes kombi af, at 3,5 millioner danskere nu er revaccineret, og at omikron er mindre alvorlig, lyder det.