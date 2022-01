Fængslerne har fået flere livstidsdømte

En januardag for et år siden opsøgte den 52-årige Flemming Mogensen sin kone Freyja Egilsdottir, som han på det tidspunkt var separeret fra. De to kom op at skændes, og det gjorde Flemming Mogensen så vred, at han kvalte sin 43-årige ekskone.

For at skaffe beviserne af vejen parterede han liget, som han gravede ned i haven og gemte i sække på et loftrum. Det forklarede gerningsmanden senere til politiet.