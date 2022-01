Sjælden næbhval har forvildet sig ind i Kolding Fjord

Museet er en del af det danske beredskab for strandede havpattedyr, og derfor har hun været i gang med at studere dronefotos af hvalen.

Den har været i Kolding Fjord siden mandag eftermiddag, muligvis længere tid, oplyser museumsinspektøren.

Nordlig døgling lever først og fremmest i Nordatlanten og hører således ikke hjemme i danske farvande.

Det er uvist, hvorfor den har fundet vej til danske breddegrader.

- Det kan have meget med tilfældigheder at gøre, at den har forvildet sig hertil. Det kan også være, at den er syg og svækket og har lagt sig til at dø. Det ved vi på nuværende tidspunkt ikke, siger Charlotte Bie Thøstesen.