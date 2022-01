Fastholder man det nuværende serviceniveau, så vil der i 2030 være et overudbud af beskæftigede sygeplejersker. Det viser en ny undersøgelse fra kommunernes forening, KL. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i velfærdssektorens serviceniveau i 2021 og fremskriver så, hvor mange beskæftigede der er nødvendige for at fastholde dette. Fremskrivningen bygger blandt andet på, at de nuværende optagelsestal på uddannelserne fortsætter uændrede, ligesom at fremskrivningen også tager højde for, at der forventes en gradvist forbedret sundhedstilstand i befolkningen.

Samlet set når KL frem til, at man i 2030 vil have 3.200 sygeplejersker mere, end der er behov for for at fastholde det serviceniveau, vi kender i dag. Undersøgelsen tager dog ikke stilling til, hvorvidt det nuværende serviceniveau er tilstrækkeligt. Hvad skal prioriteres? Analysen fra KL bekræfter også den i forvejen kendte mangel på sosu-hjælpere. Ifølge KL’s undersøgelse vil der i 2030 mangle omkring 16.000 sosu-hjælpere, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. For pædagoger gælder, at der i 2030 vil mangle 3.000 beskæftigede for at fastholde det nuværende serviceniveau, mens der vil være et overudbud på 1.800 lærere.

Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, understreger, at manglen på arbejdskraft ikke er isoleret til velfærdssektoren, men findes i store dele af samfundet. Han kalder det svært at erstatte mennesker med teknologi i velfærdssektoren. I stedet skal man sætte sin lid til, at en digital omstilling i andre job kan frigive hænder til velfærdssektoren. Samtidig forventer han, at vi vil få en diskussion om, hvilket serviceniveau vi kan forvente af velfærdsstaten. »Hvem skal have hjælp? Og hvem kan man træne til selv at klare opgaverne?,« spørger Jakob Kjellberg retorisk. Han nævner, at ældre allerede i dag får mindre direkte pleje, end de ældre gjorde for f.eks. 10-15 år siden og mener således ikke, at det er nyt, at man skal diskutere, hvad man kan forvente af velfærdsstaten.