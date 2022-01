Taliban mødes med vestlige regeringer i Norge: Derfor er Danmark ikke med

»Taliban har indfriet vores værste bekymringer. De tramper på civilbefolkningens mest fundamentale rettigheder og på alle de værdier, vi kæmper for fra dansk side. Det gælder især kvinder og piger - og minoriteter - som er særligt udsatte. Derfor har vi ikke planer om formelt at anerkende Taliban-regeringen,« skriver han.

Flere andre vestlige lande har dog valgt at deltage i forhandlingerne herunder Norge, USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien samt EU. Det skriver det norske medie VG.

Fra norsk side har man afvist, at mødet skulle være et udtryk for, at man anerkender Taliban-styret. Det har bla. den norske udenrigsminister, Anniken Huitfeld, udtalt fredag.

»Men vi bliver nødt til at tale med de reelle ledere i landet. Vi kan ikke tillade, at den politiske situation fører til en forværret humanitær katastrofe,« forklarer den norske udenrigsminister.

Det er en holdning, der deles hos nødhjælpsorganisationen Røde Kors, som er til stede med humanitær hjælp i Afghanistan.

»Det er en modig og vigtig dialog, Norge åbner for med Taliban, for styret skal respektere og anerkende de rammer, det kræver, for at f.eks. Røde Kors kan operere i Afghanistan og hjælpe de millioner af nødlidende afghanere,« skriver generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.