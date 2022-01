Det er kun godt tre måneder siden, at incidens tal over 400 var et sjældent syn, når man talte om coronasmitte i Danmark.

Nu ligger tallet, der angiver antallet af smittede per 100.000 indbyggere, på over 3.000 i langt de fleste kommuner i landet, og ingen kommuner har et incidenstal på under 400. Faktisk er der kun to kommuner, der kommer tæt på. Det er Læsø, og Samsø kommune, der som de eneste to kommuner har et incidenstal under 1.000 med henholdsvis 509 og 782.